وزارة السياحة: اتفاقات ثنائية مع اليونان فى بادرة جديدة من أجل عودة القطاع



قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن وزارة السياحة قامت بفتح السياحة مرة أخرى فى ثلاث محافظات ساحلية وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح أو الساحل الشمالى، مشيرة إلى أن السائح غير مسموح بتواجده فى محافظات أخرى غيرهم، للمحافظة على المناطق الأخرى فى حالة وجود أي إصابة بكورونا منهم.





وأضافت "بهجت" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه الآن يتم عمل اتفاقيات مع اليونان فى بادرة من أجل عودة السياحة، موضحة أن وزير السياحة قام بزيارة إلي هناك قبيل أزمة كورونا، إلا أنه الآن يتم عمل اتفاقيات معها عبر خاصية الفيديو كونفرانس واجتماع تنسيقي بين البلدين.





وتابعت أن اليونان ضمن دول الإتحاد الأوروبي فيحدث نوع من أنواع لمنفعة الثنائية من حيث تبادل السائحين بين مصر وبينها ووضع إجراءات إحترازية بما يضمن سلامة السائحين من كل دولة بها، وفى حالة إصابة سائح فى دولة من الدولتين فستقوم تلك الدولة بتوفير كافة سبل العلاج على نفقتها.



