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أخبار العالم

روسيا: عرضنا على مصر والسودان وأثيوبيا المساعدة الفنية بشأن سد النهضة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو عرضت على مصر والسودان وإثيوبيا تقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة .

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال لافروف، بعد محادثات مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الإفريقي التي تضم (جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، جنوب إفريقيا): "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية".

وأضاف: "هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم يعرفون ذلك".


وتابع الوزير الروسي: "الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة. رحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسؤولين".

ونوه لافروف على أن روسيا حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية، وذلك في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء السد.
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