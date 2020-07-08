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برلمان

انفراد.. ننشر قائمة حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:48 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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معتز الخصوصى
ينفرد "صدى البلد" بنشر أسماء المرشحين فى قائمة حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.


وكشف الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزب الوفد استقر على قائمته الانتخابية التى سيخوض بها انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بعد إجراءات مشاروات مكثفة مع حزب مستقبل وطن والأحزاب بشأن التحالف الانتخابى فى انتخابات مجلس الشيوخ.


وأكد الهضيبى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قائمة حزب الوفد تضم 8 مرشحين، وهم الدكتور ياسر الهضيبى فى محافظة القاهرة، وهانى سرى الدين فى محافظة المنيا، والدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، فى محافظة الفيوم وكل من عبير عصام وطارق تهامى فى محافظة الجيزة، وطارق عبد العزيز فى محافظة الدقهلية، وعبد الباسط محمد فى محافظة البحيرة، والمستشار محمد ضيف الله فى محافظة الإسكندرية.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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