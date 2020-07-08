انفراد.. ننشر قائمة حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

ينفرد "صدى البلد" بنشر أسماء المرشحين فى قائمة حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.









وكشف الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن حزب الوفد استقر على قائمته الانتخابية التى سيخوض بها انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بعد إجراءات مشاروات مكثفة مع حزب مستقبل وطن والأحزاب بشأن التحالف الانتخابى فى انتخابات مجلس الشيوخ.









وأكد الهضيبى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قائمة حزب الوفد تضم 8 مرشحين، وهم الدكتور ياسر الهضيبى فى محافظة القاهرة، وهانى سرى الدين فى محافظة المنيا، والدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، فى محافظة الفيوم وكل من عبير عصام وطارق تهامى فى محافظة الجيزة، وطارق عبد العزيز فى محافظة الدقهلية، وعبد الباسط محمد فى محافظة البحيرة، والمستشار محمد ضيف الله فى محافظة الإسكندرية.







