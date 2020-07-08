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مرأة

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل مكرونة بالجبنة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:56 م
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالجبنة
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هاجر هانئ
مكرونة بالجبنة من الأطباق الشهية و اللذيذة التى يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المطاعم، نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالجبنة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد.

مقادير مكرونة بالجبنة
مكرونة  مسلوقة
جبن موتزاريلا 
جبن رومى مبشورة 
جبن بيضاء
 5 بيضة
  كوب لبن
 2 ملعقة كبيرة دقيق 
 ربع كوب زيت 
 ملح 
 فلفل أسود 
 كوب بقدونس مفروم
  بصل مفروم 

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طريقة تحضير مكرونة بالجبنة
- يخلط اللبن مع الزيت والبيض والدقيق ثم تضاف الجبن البيضاء ثم الرومي والبقدونس والبصل ثم تضاف المكرونة ورشة ملح وفلفل أسود.
-يدهن قالب بايركس بالزيت.
- يصب المحتوى في القالب ثم تضاف الجبن الموتزريلا على الوجه.
-تزج بالفرن حتى تمام التسوية ثم تقدم.


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