عبد الفتاح مطاوع: تصريحات إثيوبيا الخاصة بسد النهضة متضاربة

قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري، إن تصريحات إثيوبيا الخاصة بسد النهضة متضاربة منذ فترة طويلة جدًا.





وأضاف "مطاوع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن اثيوبيا تعانى من مشكلات داخلية كثيرة وتسعى لإيجاد شماعة تعلق عليها الأخطاء.





ولفت إلى أن رئيس الحكومة فى أثيوبيا صرح وقال إن المشكلات الداخلية ليس له علاقة بأزمة سد النهضة، ولكن في الفترة الأخيرة حدثت مظاهرات بسبب مقتل المغنى الإثيوبي وبعد ذلك وفاة عدد كبير من المواطنين بأثيوبيا في الاحتجاجات.



