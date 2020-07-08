AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

محمود يستغيث لإرسال الرقم السرى لبدل تالف بطاقة تموين

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمود السيد محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الحصول على الرقم السرى لبطاقة التموين التى تحمل رقم  101013113839والتى تقدم لاستخراج بدل تالف لها .

ويقول فى رسالته : لم يتم إرسال الرقم السرى حتى الآن رغم تقدمه بعدة مناشدات مكتب تموين  بندر قنا سيدى عبد الرحيم  إلا أنها لم تجد أى استجابة ما تسبب فى عدم تمكنه من صرف حصته التموينية.

رقم البطاقة/ 27907270105995
ورقم البطاقة التموينية101013113839  مطالبا بتفعيل البطاقة فى أقرب وقت.

للتواصل مع القارئ .. 01015404007
أقراء ايضا :


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصطفى يستغيث من عدم تفعيل الرقم السرى لبطاقة التموين دون سبب

رأفت يستغيث لإضافة أولاده لبطاقة التموين بميت غمر

سيارتى موديل 2009 .. مواطن يناشد إعادة بطاقة التموين

يعقوب يستغيث بوزارة التموين لتفعيل بطاقته التموينية بالمنيا

الشقة مباعة.. مواطن يشكو وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء

سيدة تستغيث من عدم تفعيل الرقم السرى لبطاقة التموين

ترشيحاتنا

ترامب يهدد بقطع المساعدات الفيدرالية إذا لم يتم إعادة فتح المدارس

بعد ضم طاهر محمد طاهر..أمير توفيق ثعلب صفقات الأهلي الجديد

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

3.5 مليون دولار.. سبب تعثر مفاوضات الأهلي لضم نجم صن داونز

بأمر الفيفا 4 سنوات.. مجدي عبدالغني: إجراء انتخابات مجلس اتحاد الكرة لمدة عام "كلام كفتة"

خدمات غير مطلوبة.. طلب إحاطة ضد استغلال شركات المحمول للمواطنين

AdvertisementS

زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنية 5% كل 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

النواب عن الإيجار القديم: الشقة المغلقة لمدة 3 سنوات تعود للمالك على الفور

بشرى.. الصحة العالمية: مصر شهدت هبوطا في أعداد المصابين بـ كورونا

تقطيعه إلى أشلاء..العثور على جثة شيخ بعد اختفائه بأيام في المنيا

خبر سار لطلاب علمي علوم .. "التعليم" تقرر عمل تسهيلات في تصحيح أحياء الثانوية العامة

توقع تسجيل صفر وفيات خلال سبتمبر.. خبير أوبئة: مصر نجحت فى السيطرة على فيروس كورونا

تركيا ترسل سرب طائراتها العسكرية إلى ليبيا.. صور

مواصلة التعاون الوثيق.. روسيا تبعث رسالة تذكيرية لـ مصر والكونغو وجنوب أفريقيا

مستبد وقمعي وتدخل في 3 دول مستقلة.. البرلمان الأوروبي يطالب بـ عقوبات صارمة لـ أردوغان

بعد قتل زوجها برقبة زجاجة.. 7 معلومات لا تعرفها عن عبير بيبرس

انفوجراف.. مصر تحتل المركز الـ 9 عربيًا في مؤشر نضوج ريادة الأعمال العربية

وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق طبيعية لـ علاج ضعف الأعصاب في المنزل

لـ زيادة المناعة.. احرص على تناول هذه الأطعمة خلال اليوم

حقيقة أم شائعة.. الفواكه والخضراوات العضوية تحمي من الإصابة بكورونا