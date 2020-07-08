محمود يستغيث لإرسال الرقم السرى لبدل تالف بطاقة تموين

شكا المواطن محمود السيد محمود ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم الحصول على الرقم السرى لبطاقة التموين التى تحمل رقم 101013113839والتى تقدم لاستخراج بدل تالف لها .





ويقول فى رسالته : لم يتم إرسال الرقم السرى حتى الآن رغم تقدمه بعدة مناشدات مكتب تموين بندر قنا سيدى عبد الرحيم إلا أنها لم تجد أى استجابة ما تسبب فى عدم تمكنه من صرف حصته التموينية.





رقم البطاقة/ 27907270105995

ورقم البطاقة التموينية101013113839 مطالبا بتفعيل البطاقة فى أقرب وقت.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



