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سامح شكري: الدول الأعضاء في مجلس الأمن ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:28 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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عادل نصار
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، مضيفا أن هناك مساحات كبيرة من غرب ليبيا أصبحت توفرب موطئ قدم للتطرف وملاذا للإرهاب.

وأشار شكري، في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الليبية، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن قوى الشر سعت في كثير من الأحيان لمد ظلالها القاتمة إلى مصر باختراق حدودنا الغربية.  

وأكد وزير الخارجية، أن مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية في ليبيا، مشيرا إلى أن مصر انخرطت في العملية السياسية حول ليبيا وسهلت الاتصالات بين الأطراف الليبي.

وأضاف شكري، أن ليبيا انغمست في أزمة متصاعدة أودت بحياة عدد لا يحصي من الأشخاص.
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