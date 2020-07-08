يا رب العمر كله ماسكين إيد بعض.. علا رشدى تشارك جمهورها لحظات السعادة مع عائلتها.. شاهد

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت علا بصحبة زوجها الفنان أحمد داوود وأولادهم بحركات مرحة.





وعلقت علا رشدي على الصورة قائلة :"يارب العمر كله ماسكين أيد بعض وطايرين فوق ".





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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.





كما شاركت في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى