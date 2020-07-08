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منوعات

100 مليون جرعة في 2021.. شركة كندية تطور أول لقاح نباتي لمرضى كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:39 م
مريض بفيروس كورونا
مريض بفيروس كورونا
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أماني إبراهيم
تستمر جهود الشركات لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومنهم شركة كندية تستعد لإنتاج لقاح نباتي لمرضى كورونا.

وتأتي جهود إنتاج هذا اللقاح نتيجة للتعاون بين شركتين هما، (GlaxoSmithKline (GSK) وشركة (ميديكاجو - Medicago) الكندية المتخصصة في الصيدلة البيولوجية وإنتاج الأدوية النباتية لتطوير وتصنيع لقاح نباتي لمرضى كورونا، وفقا لموقع "فارماتيكوال تيكنولوجي" التكنولوجيا الصيدلانية .

واتبعت شركة ميديكاجو خطة عمل تعتمد على محاكاة للفيروس المستجد وكيفية تمكنه من التعرف على الجهاز المناعي ومهاجمته، ويتضمن التعاون بين الشركتين دمج هذه المعلومات بنظام الشركة الأخرى GSK  لتصنيع اللقاح، وتتضمن تقنية تصنيع الدواء استخدام أوراق النبات كمواد حيوية لتحفيز الجسم على إنتاج بروتين S-spike.

وسيتم إنتاج هذا اللقاح النباتي بغرض تعزيز الاستجابة المناعية فهو يعمل كمادة مساعدة لتحفيز إنتاج الأجسام المضادة لمقاومة المرض، وهذا ما تم إثبات فعاليته في التجارب ما قبل السريرية بعد إعطاء جرعة واحدة من هذه المادة المساعدة لشخص مريض ولاحظ الأطباء زيادة إنتاج الأجسام المضادة.

ستبدأ الشركة في اختبار المرحلة الأولى حيث سيتم مرضى كورونا الخاضعين للتجربة إلى جدول من الجرعات، ستبدأ بجرعة واحدة ثم الانتظار 21 يوما ثم جرعتين آخرين، وذلك لتقييم سلامة وجودة المناعة لثلاث جرعات من هذا اللقاح بالإضافة إلى مادة مساعدة من شركة أخرى لم يتم الكشف عنها.

وسيتم استكمال تطوير القاح لإتاحته في النصف الأول من عام 2021، وسيتوقف سرعة إنتاجه على الاختبارات السريرية، وستعمل الشركة على الاستمرار في إنتاج لقاحات وأدوية للأمراض المعدية الاخرى بعد انتهاء وباء كورونا، 

وتتوقع الشركة إنتاج حوالي 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام المقبل، وإنتاج ما يصل إلى مليار جرعة سنويا بحلول نهاية عام 2023.
100 مليون جرعة في 2021.. شركة كندية تطور أول لقاح نباتي لمرضى كورونا
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