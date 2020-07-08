تطلع للأمام ولا تنظر إليهم.. شاهد الفنان عمر السعيد فى أحدث ظهور على إنستجرام

كتب عمر على الصورة " # تطلع للأمام ولا تنظر إليهم .... سوف تفوز وسيخسرون.

التركيز فقط 😉

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يذكر أن آخر أعمال عمر السعيد مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.





شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.



