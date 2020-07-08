تنفيذ 36 قرار إزالة على أملاك الدولة والزراعة بالأقصر .. صور

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر ، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائباه حجازي النحاس ومصطفى جبريل، بالتنسيق مع مسئولى الإدارة الهندسية وادارة أملاك الدولة ومعدات الحملة الميكانيكية، اليوم الأربعاء ، من تنفيذ ٣٦ قرار ازالة تعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضي الزراعية .
وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في اطار أعمال الموجة الـ ١٦ لازالة التعديات.
ياتى ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.
ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة علي استمرار الحملات بشكل مستمر لردع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية والمرور اليومي لرصد أي تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.