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محافظات

تنفيذ 36 قرار إزالة على أملاك الدولة والزراعة بالأقصر .. صور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:19 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على املاك الدولة
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شمس يونس
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الاقصر  ، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائباه حجازي النحاس ومصطفى جبريل، بالتنسيق مع مسئولى الإدارة الهندسية وادارة أملاك الدولة ومعدات الحملة الميكانيكية، اليوم الأربعاء ، من تنفيذ ٣٦ قرار ازالة تعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضي الزراعية .


 وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في اطار أعمال الموجة الـ ١٦ لازالة التعديات.


ياتى ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.


ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة علي استمرار الحملات بشكل مستمر لردع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية والمرور اليومي لرصد أي تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
تنفيذ 36 قرار إزالة على أملاك الدولة والزراعة بالأقصر .. صور
تنفيذ 36 قرار إزالة على أملاك الدولة والزراعة بالأقصر .. صور
تنفيذ 36 قرار إزالة على أملاك الدولة والزراعة بالأقصر .. صور
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