محامٍ: نسبة التحرش تزداد مع زيادة المتبرجات فى الشارع.. فيديو

قال المحامي عصام عجاج، إنه يجب أن يكون الرجل عفيف النفس ويتحكم في شهواته حتى لو المرأة سارت عارية ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون لباس المرأة سببًا لتحرش الرجال بها.









وأكد " عجاج " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON"، أن نسبة التحرش تزداد مع زيادة المتبرجات بالشارع، مؤكدًا أن الأسرة لها دور كبير في رعاية الفتيات.









وأوضح المحامى عصام عجاج أنه يجب غض البصر، لكن لا ننكر أن ملابس المرأة بالشارع تساعد على زيادة نسبة التحرش بها، ويجب تربية الفتيات عشان تبقي عفيفة ومتجيش مرة تروح قسم".









ونشبت مشادة كلامية، بين المحامي عصام عجاج، وأشجان البخاري المحامية المهتمة بالمرأة، بعد مطالبة "عجاج"، بتفعيل القانون ومعاقبة المتبرجات، قائلًا: "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللى بتمشي كدا وتحرض على الفسق والفجور".