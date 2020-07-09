بحضور الراحل الفريق العصار.. الفقي يكشف كواليس لقاء جمعه بالرئيس السيسي قبل 2013.. فيديو

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إن الفريق محمد العصار كان من الضباط القلائل الذي شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة ، وكان عضو في المجلس العسكري .
وأضاف مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن العصار لعب دورا مهما في توجيه الرأي العام وتهدئة الاعتصامات والحديث مع القوى السياسية المختلفة بعد 2011".
وتابع الفقي:" في عام حكم الإخوان سمعت شائعات بأن الاخوان يحاولون المقايضة بجزء من أراضي سيناء لأبناء غزة ".
واكمل الفقي:" ذهبت إلى محمد العصار وتحدث معه، ثم تلقيت مكالمة من أجل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي «وزير الدفاع آنذاك»وبحضور محمد العصار".
وتابع الفقي:" الرئيس السيسي قال لي اننا نعيش نفس الأحداث ومتيقظين لذلك وأكد لي أن الجيش هو جيش الشعب، وإذا أمرنا الشعب المصري فنحن سوف ننفذ على الفور لأن الجيش هو جيش الشعب المصري".