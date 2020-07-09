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منوعات

عدم تقبلها لشرب اللبن كشف المرض.. رضيعة توفيت بسبب نوع سرطان نادر جدا ..صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لفت انتباه سيدة أن ابنتها البالغة من العمر عاما واحدا، لا تطيق شرب اللبن، وكلما شربت قطرات منه أصيبت بأوجاع وآلام كثيرة في المعدة، ولم تتخيل أن الأمر أكبر من أن يكون ورما سرطانيا سينهي حياتها. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" فإن سيدة لاحظت أن طفلتها الصغيرة لا تتقبل شرب منتجات اللبن، ففي البداية ظنت أنها مشاكل في معدتها، وشخّص الأطباء الأمر أنه التهاب في جدار المعدة. 

وصُدمت الأم عندما علمت أن ابنتها مصابة بنوع سرطان نادر جدًا، فعندما قرر الأبوان الكشف على الطفلة عن طريق جهاز الأشعة وجدا عدة أورام سرطانية في المخ. 

لم تصدق الأم في البداية، ولكن تشخيص الطبيب النهائي أكد أن الطفلة مصابة بعدد من الأورام السرطانية في المخ، لذلك كان الجسم يصدر إشارات تنبيه بوجود ذلك الورم في المخ بعدم شربها للبن الصناعي. 

عدم تقبلها لشرب اللبن كشف المرض.. رضيعة توفيت بسبب نوع سرطان نادر جدا ..صور
عدم تقبلها لشرب اللبن كشف المرض.. رضيعة توفيت بسبب نوع سرطان نادر جدا ..صور
عدم تقبلها لشرب اللبن كشف المرض.. رضيعة توفيت بسبب نوع سرطان نادر جدا ..صور
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