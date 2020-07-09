اشترِ Samsung Galaxy Note9 نسخة 128 جيجابايت بـ 6350 جنيها
الخميس 09/يوليه/2020 - 03:00 ص
اشتري Samsung Galaxy Note9 نسخة 128 جيجابايت بـ 6350 جنيهًا
يبحث دومًا محبو نظام أندرويد باستمرار عن جهاز قوي مثل فئة الـ Note الشهيرة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث المميزات القوية التى تجعله مكتبا متنقلا في جيبك، إلا أن العيب الوحيد فى هذه الهواتف هو سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء هاتف Galaxy Note 9 بنصف سعره تقريبًا.
وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy Note9
سعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 396 دولارًا بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 6350 جنيهًا مصريًا.
جدير بالذكر أن Samsung Galaxy Note9 ظهر رسميًا فى أغسطس 2018، ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.
جاء Galaxy Note9
بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.
و أضافت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.
ويمتلك Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.
ويمتلك هاتف Note9 بهذه القوة بطارية عملاقة بسعة بطارية 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.
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