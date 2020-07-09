اشترِ Samsung Galaxy Note9 نسخة 128 جيجابايت بـ 6350 جنيها

يبحث دومًا محبو نظام أندرويد باستمرار عن جهاز قوي مثل فئة الـ Note الشهيرة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، حيث المميزات القوية التى تجعله مكتبا متنقلا في جيبك، إلا أن العيب الوحيد فى هذه الهواتف هو سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء هاتف