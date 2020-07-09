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منوعات

ظنوا أنها هربت.. عروس تنام وتتأخر على حفل زفافها 3 ساعات

الخميس 09/يوليه/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تأخرت روزالين البالغة 28 عاما، على حفل زفافها لمدة 3 ساعات؛ حتى ظن جميع المدعويين، وأولهم أسرتها، أنها أصابها مكروه أو توفيت. 

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشابة العشرينية تسببت في إحراج شديد لعائلتها؛ بسبب تأخرها على حفل الزفاف وظنوا أنها إما توفيت وإما هربت. 

وقامت والدة العروس بالاتصال بها لأكثر من 100 مرة، وهي لا تجيب بالطبع كان الأمر مقلقا لأنها صممت أن تجلس في غرفتها بمفردها في الليلة التي سبقت الزفاف، وطلبت بعض الهدوء لأنها تحتاج للراحة. 

في صباح اليوم التالي غادرت الشابة المنزل وذهبت إلى الغرفة المحجوزة لها في أحد الفنادق، وشعرت بالنعاس بعد أن وصلت ولم تخبر أي شخص حتى العريس أنها ستنام. 

استغرقت الشابة في النوم حتى ميعاد الزفاف، ولم تسمع المكالمات التي وردت من خلال هاتفها فظن الجميع أنها ماتت او هربت حتى لا تحضر الزفاف. 

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