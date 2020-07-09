AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:17 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، والأوروبية، جاءت كالتالي:

أعرب محمد جودة، نجم فريق الاهلي السابق، عن سعادته بـ ذكرى تتويج النادي بـ لقب نادي القرن عام 2000؛ في ظل احتفال الزمالك اليوم، الخميس، بـ اللقب عقب قرار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، باعتبار الفريق الأبيض نادي القرن الحقيقي.

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سيعلن عن مفاجأة سارة اليوم "الخميس".

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.

تحدث محمد صلاح، نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، عن أهدافه في مباراة الفريق أمس، الأربعاء، أمام برايتون ضمن الدوري الإنجليزي 

نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تلقيه أي شكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي ضد الزمالك، بسبب لافتة "نادي القرن".


وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لـ محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول عقب تألقه في مباراة الفريق أمس، الأربعاء، أمام برايتون.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الغندور: وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن لم يكن هناك قناة أو رئيس نادي قوي .. فيديو

اخبار الرياضة.. إصابة مسؤول في الأهلي بـ كورونا.. صفقتان للزمالك.. وإلغاء الدوري مسؤولية مرتضى

اخبار الرياضة.. ساعات على إقامة احتفالية الزمالك.. ورقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. والإعلان عن صفقة الأهلي الأولى

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

تدربنا على كرة الهدف الثاني ليلة المباراة.. محمد صلاح يعلق على تألقه أمام برايتون

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

ترشيحاتنا

طائرة شحن عسكرية تركية تفرغ حمولتها في مطار معيتيقة الليبي

مع محمد صلاح.. أرنولد يحتفل بفوز ليفربول بثلاثية على فريق برايتون

فى لمح البصر .. 3 وصفات لتفتيح المناطق الداكنة

أشرف صبحي: الأهلي لم يتقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن

هل يجوز الدعاء بالالتحاق بالرفيق الأعلى.. دار الإفتاء تجيب

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

AdvertisementS

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

عرفتونا قيمة اللقب.. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة لـ الزمالك قبل احتفالية نادي القرن

أخلوا بالاتفاق.. إسلام صادق: محمد عبد الغني مستاء من الزمالك بعد تغيير قيمة العقد

من غيره يستحق لقب رجل المباراة؟.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

إسلام صادق يكشف تفاصيل راتب طاهر محمد مع الأهلي

محمد يوسف يوجه نصيحة لـ صالح جمعة ويطالب أزارو بعدم العودة لـ الأهلي ..فيديو

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

دكة البدلاء.. إسلام صادق يوضح أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

جارسيا: صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم وكلوب معشوق جماهير ليفربول..فيديو

تدربنا على كرة الهدف الثاني ليلة المباراة.. محمد صلاح يعلق على تألقه أمام برايتون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها