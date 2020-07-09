أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والعربية، والأوروبية، جاءت كالتالي:





أعرب محمد جودة، نجم فريق الاهلي السابق، عن سعادته بـ ذكرى تتويج النادي بـ لقب نادي القرن عام 2000؛ في ظل احتفال الزمالك اليوم، الخميس، بـ اللقب عقب قرار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، باعتبار الفريق الأبيض نادي القرن الحقيقي.





قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سيعلن عن مفاجأة سارة اليوم "الخميس".





قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول، للفوز على نظيره نادي برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي.





تحدث محمد صلاح، نجم المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، عن أهدافه في مباراة الفريق أمس، الأربعاء، أمام برايتون ضمن الدوري الإنجليزي





نفى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تلقيه أي شكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي ضد الزمالك، بسبب لافتة "نادي القرن".





