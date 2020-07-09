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منوعات

لون البشرة والجنس.. تعرف على الفئات الأقرب للوفاة بسبب فيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أكدت دراسة هي الأكبر والأشمل من ضمن الدراسات التي تدور حول فيروس كورونا المستجد حتى الآن أن الرجال وأصحاب البشرة السمراء وكبار السن والمصابين بالسكري هم الأكثر عرضة للوفاة إذا أصيبوا بـ كوفيد -19.


وبحث باحثون من جامعة أكسفورد وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي في سجلات مرضى NHS في إنجلترا لتحديد أكبر عوامل الخطر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ووجدوا أن الأشخاص  فوق سن 80 سنة هو العامل الوحيد الذي من المرجح أن يزيد من خطر وفاة الشخص 20 مرة أكثر من شخص في الخمسينات من عمره.


ونظرت الدراسة، وهي الأكبر من نوعها في العالم حتى الآن، في السجلات الطبية لـ 17.2 مليون شخص وحوالي 11000 وفاة من كوفيد 19 في إنجلترا.


ولم تسفر عن نتائج رائدة، ولكنها استخدمت مجموعة بيانات ضخمة لتأكيد الشكوك التي أثيرت في دراسات سابقة حول من هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.


وتبين أنه من المرجح أن يموت أصحاب البشرة السمراء بنسبة 48 في المائة أكثر من البيض إذا أصيبوا بالفيروس، في حين أن جنوب آسيا من أصل هندي أو باكستاني أو بنجلاديشي على سبيل المثال  لديهم مخاطر أعلى بنسبة 44 في المائة.


ووجدت الدراسة أن الرجال أكثر عرضة للوفاة بنسبة 59 في المائة إذا أصيبوا بـ كوفيد - 19 من النساء، وزادت الإصابة بالسكري من 31 إلى 95 في المائة، اعتمادًا على مدى خطورة حالة شخص ما.


وقال البروفيسور "بن نيومان"، عالم الأحياء في جامعة "تكساس إيه آند إم" وجامعة "ريدينغ" في إنجلترا: "تؤكد هذه الدراسة الضخمة للغاية بشكل موثوق ما اقترحته دراسات أصغر حول الخطر النسبي للوفاة من كوفيد- 19 على أساس العمر والجنس البيولوجي والسمنة والسكري ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى".
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