AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انفجار سيارة مفخخة في معسكر لـ الجيش الوطني بـ أفغانستان

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أكد مسؤول أفغاني أن انفجارا كبيرا بسيارة مفخخة هز معسكرا عسكريا للجيش الوطنى فى مقاطعة وردك شرقي أفغانستان، فى وقت مبكر اليوم الخميس، مما تسبب فى وقوع خسائر.

وقال محب الله شريف الله، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "إن الانفجار الكبير وقع خارج المخيم الذي يعمل أيضا كإدارة لوجستية للجيش الوطني الأفغاني في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. ويقع المخيم في منطقة سيد آباد".


وأضاف شريف الله أن: "الانفجار تسبب في حفرة عميقة وألحق أضرارا بالغة بالمخيم والعديد من المتاجر في بازار المنطقة والعديد من المنازل المجاورة".

وتابع قائلا: "هناك تخوفات من وقوع إصابات. وسيتم نشر مزيد من التفاصيل مع وسائل الإعلام في وقت لاحق بعد جمع مزيد من المعلومات".


وقالت مصادر محلية إن شاحنة مفخخة كان يقودها متشدد لكن قوات الأمن فتحت النار وانفجرت السيارة قبل أن تصل إلى المعسكر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفغانستان: وقوع 4 انفجارات في العاصمة كابول دون خسائر في الأرواح

مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 في انفجار سيارة مفخخة بسوريا

مصرع 7 طلاب في انفجار استهدف مدرسة في أفغانستان

ترشيحاتنا

بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

هل يلعن الله زوارات القبور .. علي جمعة يجيب

بعد تصديق الرئيس.. السجن وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن الموتى

شبح يطارد طفلا يوميا ويطلب طلبات غريبة منه

بحس إننا بقينا شبه بعض.. شاهد رانيا محمود ياسين برفقة محمد رياض

الداخلية الكويتية: النائب البنغالي المتهم بالاتجار في البشر لم يحصل على الجنسية

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

بسبب كورونا.. المتعافون من الأعراض الخفيفة يعانون آثارا جانبية مخيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

بـ هاف ستوماك وليجن .. ديالا مكي تستعرض رشاقتها من جلسة تصوير جديدة

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام