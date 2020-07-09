انفجار سيارة مفخخة في معسكر لـ الجيش الوطني بـ أفغانستان

أكد مسؤول أفغاني أن انفجارا كبيرا ب سيارة مفخخة هز معسكرا عسكريا للجيش الوطنى فى مقاطعة وردك شرقي أفغانستان ، فى وقت مبكر اليوم الخميس، مما تسبب فى وقوع خسائر.





وقال محب الله شريف الله، المتحدث باسم الحكومة الأفغانية لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية: "إن الانفجار الكبير وقع خارج المخيم الذي يعمل أيضا كإدارة لوجستية للجيش الوطني الأفغاني في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. ويقع المخيم في منطقة سيد آباد".









وأضاف شريف الله أن: "الانفجار تسبب في حفرة عميقة وألحق أضرارا بالغة بالمخيم والعديد من المتاجر في بازار المنطقة والعديد من المنازل المجاورة".





وتابع قائلا: "هناك تخوفات من وقوع إصابات. وسيتم نشر مزيد من التفاصيل مع وسائل الإعلام في وقت لاحق بعد جمع مزيد من المعلومات".







