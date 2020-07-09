عميد علوم القاهرة: تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب فى الامتحانات

أعرب عميد العلوم جامعة القاهرة، الدكتور عبد الحميد المناوي، عن بالغ اطمئنانه للإجراءات التي استعدت لها الكلية لبدء موسم الامتحانات من خلال قطاع شئون التعليم والطلاب، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقال إن الكلية بادرت بوضع العلامات الاحترازية التي تبين المسافات الآمنة بين الطلاب وبعضهم البعض داخل اللجان الامتحانية، كما وضعت كافة اللوحات الإرشادية لكيفية الوقاية من هذا الفيروس المستجد والمنتشرة في كافة أرجاء الكلية.





وأكد العميد أن الكلية بادرت مع ظهور فيروس كورونا المستجد فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، بكافة مباني ومنشآت الكلية، بما يتماشى مع خطط ورؤية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا، بما يعزز جودة العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية للكلية.





كما شكلت الكلية مجموعات عمل لتعقيم كافة المدرجات والمعامل الطلابية والتأكد من توافر مستلزمات التطهير، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك طمأنة جميع منسوبي الكلية وتقديم الدعم النفسى والتشديد على تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.



