اهم الاخبار.. لغز تخلص أب من نجله في القطار.. تأييد إعدام قاتل المصرفية نيفين لطفي.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:





السيسي يوجه بالاستمرار في جهود مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.. مزيد من التفاصيل هنا





عثر على حقيبة مجوهرات.. رئيس الوزراء يكلف بعلاج "سائق التوك توك" الأمين

في استجابة جديدة لإحدى الحالات الإنسانية، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري، سائق "التوك توك"، التي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة".. مزيد من التفاصيل هنا





الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة رطب على القاهرة.. والعظمى بالصعيد 40 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا، الجمعة، مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا. ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.. مزيد من التفاصيل هنا





قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة غدا .. اعرف السبب‎

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، قطع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة القصر العيني ) وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم غدا الجمعة الموافق10 /7 /2020 وحتي الساعة السادسة.. مزيد من التفاصيل هنا





تركه داخل القطار.. الأمن يكشف لغز تخلص أب من نجله بالمطرية

تبلغ لقسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجلة 9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة" مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور" ، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ بإختفاء الأخير.. مزيد من التفاصيل هنا





حكاية نيفين لطفي.. قصة 3 سنوات ونصف من فيلا أكتوبر لـ حبل المشنقة

بعد مضى نحو 3 سنوات ونصف على جريمة قتل المصرفية نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي، أسدلت محكمة النقض الستار على القضية، بعد رفضها طعن كريم صابر، المتهم بالقتل، وتأييدها حكم الإعدام.. مزيد من التفاصيل هنا





تركيا ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى قاعدة الوطية.. فيديو

نشر نشطاء ليبيون شريط فيديو جديد لمعدات عسكرية ثقيلة تركية كانت في طريقها إلى قاعدة الوطية بالعاصمة طرابلس. ويظهر من شريط الفيديو النتشر، حجم المعدات المرسلة إلى الوطية.. مزيد من التفاصيل هنا





أناني فوق العادة.. نجم ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح