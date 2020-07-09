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رياضة

شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له. 

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

كان الخطيب، حرص علي زيارة نادي المقاولون العرب وعقد جلسة مع المهندس محسن صلاح لإنهاء كل الأمور.
شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي
شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي
شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي
شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي
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