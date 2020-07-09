الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية عن تخصيص الرموز فى انتخابات الشيوخ| مستند

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٩ لسنه ٢٠٢٠ بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية قى انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ .





وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب الترشح رسميا في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت ١١ يوليو الجاري، وحتى ١٨ من الشهر نفسه، على أن تتلقى الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، باستثناء اليوم الأخير حتى الثانية مساء؛ بمقار اللجان التي أنشأتها الهيئة بالمحاكم الابتدائية.









ويكون الاقتراع على الانتخابات في الخارج أيام الأحد والإثنين ٩ و١٠ أغسطس، على أن يبدأ الناخبون في داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم يومي الثلاثاء والأربعاء ١١ و١٢ أغسطس وتعلن نتيجه الجولة الأولي يوم ١٩ أغسطس.



