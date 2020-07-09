السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: برنامج إيران النووي غير سلمي

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس، إن التصويت في مجلس الأمن كان بمثابة رسالة للشعب السوري.





وأعتبرت كيلي أن روسيا والصين تسيسان المساعدات الإنسانية في سوريا، لافتة إلى أن بلاها أبلغت مجلس الأمن بوضع النازحين في إدلب. ووصفت كرافت الوضع الانساني في سوريا بأنه مقلق للغاية.





وفي الشأن الإيراني، قالت كرافت إن بلادها تحرص على تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، مؤكدة أن رفع حظر التسلح عن طهران يعرض المنطقة بأكملها للخطر.





وشددت المسؤولة الأمريكية في تصريحاتها لقناة العربية على أن إيران ستعمل على نقل السلاح إلى أذرعها في المنطقة، ولذلك ستسعى واشنطن إلى استخدام كافة الأدوات لتمديد حظر التسلح على إيران.





ووصفت كيلي كرافت برنامج إيران النووي بأنه غير سلمي، لافتة إلى أن الهجوم الذي استهدف منشأة أرامكو دليل على سلوك إيران المزعزع.





وأوضحت أن إدارة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، تستخدم كافة الأدوات لمواجهة نظام إيران، ومن يبنها عدم السماح بحدوث عمليات القمع الإيرانية في العراق، كدة على أن بلادها ستحاسب الإيرانيين على سلوكهم في المنطقة.