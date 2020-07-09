AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: برنامج إيران النووي غير سلمي

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس، إن التصويت في مجلس الأمن كان بمثابة رسالة للشعب السوري.

وأعتبرت كيلي أن روسيا والصين تسيسان المساعدات الإنسانية في سوريا، لافتة إلى أن بلاها أبلغت مجلس الأمن بوضع النازحين في إدلب. ووصفت كرافت الوضع الانساني في سوريا بأنه مقلق للغاية.

وفي الشأن الإيراني، قالت كرافت إن بلادها تحرص على تمديد حظر التسلح المفروض على إيران، مؤكدة أن رفع حظر التسلح عن طهران يعرض المنطقة بأكملها للخطر.

وشددت المسؤولة الأمريكية في تصريحاتها لقناة العربية على أن إيران ستعمل على نقل السلاح إلى أذرعها في المنطقة، ولذلك ستسعى واشنطن إلى استخدام كافة الأدوات لتمديد حظر التسلح على إيران.

ووصفت كيلي كرافت برنامج إيران النووي بأنه غير سلمي، لافتة إلى أن الهجوم الذي استهدف منشأة أرامكو دليل على سلوك إيران المزعزع. 

وأوضحت أن إدارة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب،  تستخدم كافة الأدوات لمواجهة نظام إيران، ومن يبنها عدم السماح بحدوث عمليات القمع الإيرانية في العراق، كدة على أن بلادها ستحاسب الإيرانيين على سلوكهم في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول توبيخ سياسي ضدها.. قرار أوروبي جديد ضد البرنامج النووي الإيراني

الاتفاق النووي والأزمات الإقليمية.. موضوعات ساخنة بين لافروف وظريف | فيديو

واشنطن تقدم قرارا مقترحا لمجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة على إيران

السعوية تدعو لتحرك دولي ضد إيران.. والجبير: الدولة الأولى في دعم الإرهاب

أمريكا والبحرين تطالبان مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران

البحرين: نقدر الجهود الأمريكية المتواصلة للحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تنفذ المناورة حسم 2020 على الاتجاه الاستراتيجى الغربى

وفد إثيوبي بقيادة وزير الخارجية يزور السودان

قتلت زوجها بـ 3 طعنات.. آخر ظهور للفنانة عبير بيبرس قبل دخولها الحبس

رامز حفظ الله ناشئ ميلوول الإنجليزي: فشل انضمامي إلى توتنهام أحبطني وأتمنى اهتمام منتخب مصر بي.. أحلم بتخطي أرقام صلاح وارتداء قميص آرسنال

الكاف يعلن إجراءات جديدة بشأن مباراتي نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

فيديو صوتي| الوطية .. وقطع أصابع أردوغان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفري فلوسك.. طريقة عمل البيتزا الرقيقة في البيت

خلال شهر.. طريقة غير متوقعة لاستخدام القرع فى التخلص من الوزن الزائد

بالفيديو .. كيف تتخلصين من وزنك الزائد بطريقة آمنة؟