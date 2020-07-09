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محافظات

حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:16 م
حق الشعب.. إزالة
حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، حصاد اليوم الثاني على التوالي لموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة سيدي سالم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقري " التفتيش، دمرو ، أبوغنيمة "، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة.


حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
حق الشعب.. إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور
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