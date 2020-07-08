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محافظات

إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ .. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:40 م
استرداد أرض املاك
استرداد أرض املاك الدولة
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محمود زيدان
شنت مديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة التي قادها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، عن إزالة 12 قرار تعدٍ على أملاك الدولة.

يأتي هذا ضمن أعمال الحملة المكبرة "حق الشعب" التي تستهدف استرداد أملاك الدولة المعتدى عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.  

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