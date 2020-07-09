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منوعات

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:15 م
أم تتسبب في وفاة
أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد أيام من الولادة
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هدير علاء
توفيت طفلة بريطانية حديثة الولادة عمرها ثلاثة أيام بشكل مفجع بعد أن غطت والدتها في النوم أثناء قيامها بإرضاعها.

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، فإنه لم يكن قد مر على وجود الطفلة الراحلة "لونا أتكينز" في منزل عائلتها سوى بضع ساعات عندما توفيت بهذا الشكل المفاجئ.


وأضاف التقرير أنه أثناء قيام والدتها "فيليبا أتكينز"، البالغة من العمر 34 عامًا، بإرضاعها في غرفة نومها غطت هي ووالدها "جيمس أتكينز" في النوم بسبب شدة الإنهاك، إلا أن الأم استيقظت بعد حوالي أربع ساعات ووجدت طفلتها فاقدة للوعي ولا تستجيب إطلاقًا، وتم إعلان وفاتها بعد 50 دقيقة.

يشار إلى أن الطفلة وُلدت قبل موعدها بأسبوعين عن طريق عملية قيصرية طارئة في أحد المستشفيات بمدينة "كارديف" عاصمة ويلز بالمملكة المتحدة، وسمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى بعد يومين على ذلك، إثر تأكدهم من أنها قوية بدرجة كافية تسمح لها بالعودة إلى المنزل مع والديها.


وأفاد بيان صادر عن الشرطة المحلية بشأن هذه الواقعة بأن الأبوين وكذلك المسعفين حاولوا إنعاش الطفلة، لكن دون جدوى حتى تم في نهاية المطاف إعلان وفاتها في منزل عائلتها.

جدير بالذكر أنه قد تم إجراء فحص ما بعد الوفاة للرضيعة، لكن تم تسجيل سبب وفاتها على أنه "غير محدد".
غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة
غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة
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غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

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