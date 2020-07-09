"القيم التشكيلية في تصوير النبات".. معرض للفنانة مروة حسن بفنون جميلة حلوان.. صور

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة مني أبو طبل عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر و الدكتور أشرف رضا وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون المجتمع وخدمة البيئة ، معرض الفنانة مروة سيد حسن تحت عنوان: القيم التشكيلية في تصوير النبات بقاعة العرض الملحقة بمتحف الكلية .









وحضر الافتتاح كل من الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة و الدكتور حمدي أبو المعاطى نقيب الفنانين التشكيليين السابق ووكيل كلية الفنون الجميلة السابق والدكتور عماد رزق وكيل كلية الفنون الجميلة السابق و الدكتورة ريهام عمران الأمين العام لنقابة الفنانين التتشكيليين ولفيف من المهتمين بالحركة الفنية .









ويتناول المعرض لوحات تتسم بعنصر النبات بحلول تشكيلية تتماشي مع شخصية الفنانة وتخصصها في التصوير الجداري لإيجاد حلول تشكيلية في تصوير النبات تعبر في حد ذاتها عن جماليات الخطوط والملامس والإيقاع للوصول إلي ابتكار لوحة جدارية معاصرة.









و الفنانة مروة سيد تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير تخصص جداري عام ٢٠٠١ وحصلت علي الماجستير في التصوير عام ٢٠٠٧ م وحصلت علي الدكتوراه في فلسفة التصوير عام ٢٠١٤م وتعمل مدرسا بكلية الفنون التطبيقية جامعة ٦ أكتوبر من عام ٢٠١٤م . وشاركت في العديد من المعارض العامة كالمعرض العام ومعرض الأعمال الفنية الصغيرة وغيرها.







