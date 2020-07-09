AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصحة: مليون و450 ألف مستخدم لتطبيق صحة مصر خلال 3 أشهر

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:24 م
صحة مصر
صحة مصر
Advertisements
قسم التوك شو
قال أيسم صلاح  مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك مليون و450 ألف مستخدم لتطبيق صحة مصر خلال 3 أشهر.

وأضاف  أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  نسعى إلى وضع حلول للمشاكل التي نرصدها من خلال التواصل مع المواطنين بآليات مختلفة".

وتابع: "تم إتاحة نتائج مسحة فيروس كورونا على تطبيق صحة مصر خلال 48 ساعة من إجرائها  وسيكون هناك تحديث مستمر لتطبيق صحة مصر ولن يكون متعلقا بـ كورونا فقط".

وأضاف أن  تطبيق صحة مصر  سوف يقدم خدمات كثيرة منها حجز العيادات وسنتيح بيانات أكثر على تطبيق خدمة مصر خلال الفترة القادمة ".

وأكمل:"  إذا اكتشفنا حالة ايجابية يتم تحويلها لمستشفيات العزل وفقا لطبيعة كل حالة ، وهناك مسارات مؤمنة لمكافحة العدوى  في كل المستشفيات، وهناك آليات تكنولوجية نعمل عليها لمتابعة الحالات فى العزل المنزلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو يستحوذ على شركة Keybase لزيادة الخصوصية

خدمة الدليفري .. برلماني يطالب بإتاحة توصيل أدوية كورونا من خلال تطبيق صحة مصر

بعد تخطيه المليون مستخدم.. البرلمان يطالب المواطنين بتحميل تطبيق صحة مصر.. ونواب: يساعدك على مواجهة كورونا من المنزل

للوقاية من كورونا.. الصحة تكشف عن تفاصيل وأهداف تطبيق صحة مصر.. فيديو

الصحة: 120 مقالا حول فيروس كورونا على تطبيق صحة مصر.. فيديو

وزارة الصحة: مليون و200 ألف مواطن استخدموا تطبيق صحة مصر.. فيديو

ترشيحاتنا

الكاف يعلن إجراءات جديدة بشأن مباراتي نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا

الري: 45 ساعة مفاوضات ولم نصل إلى توافق بشأن سد النهضة حتى الآن

فرنسا تواصل الضغط على رقبة أردوغان.. الإعلان عن مناورات مع 3 دول مجاورة لتركيا

التدفقات ستقل .. بطرس غالى: الدولار سيزيد فى كثير من الدول بعد جائحة كورونا

يوتيوبر يتعمد تناول "كورن فليكس" في حذاء ثمنه 20 ألف دولار

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غطت في النوم وهي ترضعها.. أم تتسبب في وفاة طفلتها بعد 3 أيام من الولادة

أسباب الانتفاخ تحت العينين وعلاجه بوصفات طبيعية

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش