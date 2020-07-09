الصحة: مليون و450 ألف مستخدم لتطبيق صحة مصر خلال 3 أشهر

قال أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك مليون و450 ألف مستخدم لتطبيق صحة مصر خلال 3 أشهر.
وأضاف أيسم صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" نسعى إلى وضع حلول للمشاكل التي نرصدها من خلال التواصل مع المواطنين بآليات مختلفة".
وتابع: "تم إتاحة نتائج مسحة فيروس كورونا على تطبيق صحة مصر خلال 48 ساعة من إجرائها وسيكون هناك تحديث مستمر لتطبيق صحة مصر ولن يكون متعلقا بـ كورونا فقط".
وأضاف أن تطبيق صحة مصر سوف يقدم خدمات كثيرة منها حجز العيادات وسنتيح بيانات أكثر على تطبيق خدمة مصر خلال الفترة القادمة ".
وأكمل:" إذا اكتشفنا حالة ايجابية يتم تحويلها لمستشفيات العزل وفقا لطبيعة كل حالة ، وهناك مسارات مؤمنة لمكافحة العدوى في كل المستشفيات، وهناك آليات تكنولوجية نعمل عليها لمتابعة الحالات فى العزل المنزلي".