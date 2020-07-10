بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل





قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس انه سوف يتم بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية لكلية العلوم 11 يوليو وسط اجراءات احترازية مشددة من قبل الجامعة .













وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد انه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020لطلاب الفرق النهائية بجميع الشعب بالكلية بدءا من يوم 11/7/2020 منوها تم الاعلان عن الجداول واماكن الامتحانات وايضا أرقام الجلوس للطلاب .









وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،عقدا اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .









ووجه الدكتور محمود المتيني بضرورة و سرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل ، و التي من المقرر أن تبدأ ما بين ٦ إلى ١١ من يوليو المقبل و تنتهي في الفترة من ١٥ إلى ١ سبتمبر من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠،