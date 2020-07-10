سحل حتى الموت..القصة الكاملة لقتل الكلبة "لوزة" على يد طالب بالمعمورة

متجردًا من أدنى مشاعر الإنسانية ، ومتخليًا عن أدنى درجات الرحمة، تخلى شاب عشريني عن مشاعره الإنسانية، وقام بربط كلبة من بطنها وجرها بسيارته الجيب الفارهة غير مبالي بصراخها وآلامها، حتى ماتت.





وتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بربط "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية مما أدى لنفوقه.

وكتب أحد رواد فيسبوك من أهالي المنطقة إن "الكلبة يطلق عليها اسم لوزة، وتوجد بالمعمورة، وناس كتير بتحبها عشان كده مصورينها وهي قاعده كده عشان بتسمع الكلام والمنطقة كلها بتأكلها بيحبوها".

وأضاف أن هذا الشخص مريض، ويسمى "ن.م" جاب حبل وعمل نفسه يلعب مع لوزه لغايه ما اعطته الأمان وراح ربطها من رقبتها وربط الحبل في العربية وفضل يجري عشان تموت.. شايفين التفنن في التعذيب يدل على خلل نفسي ودي صورتها بعد ما ماتت عشان رقبتها اتكسرت عشان البيه ربطها في عربيته الجيب بحبل من رقبتها وفضل يسحلها على الطرق وكل ما تحاول تقوم تجري يا عيني بسرعه العربية عشان الحبل ميخنقهاش يزود السرعة لغايه ما تعبت واستسلمت واتخنقت وماتت".

وطالب شخص آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع هذا المريض النفسي لأنه خطر على المجتمع وعلى البشر اللي موجودين فيه.

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وبعد التحري والتقصي، تبين انه طالب مقيم بالمعمورة الشاطئ، شرق الإسكندرية، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه، بعد تحرر ١١ محضرًا من الجمعيات واهالي الإسكندرية ضده.

وعقب مواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل قيامه بربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

من جانبها، أمرت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى صلاح الدين رئيس النيابة بطلب التحريات حول الواقعة وسؤال شهود العيان عن الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لفحصها، وحجز المتهم على ذمة التحقيقات.