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بطرس غالي متأثرا على الهواء: المصريون وحشوني وبعيد عن الوطن من 3435 يوما و19 ساعة و3 دقائق

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:40 ص
يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي
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عبد الخالق صلاح
أعرب يوسف بطرس غالى، وزير المالية السبق، عن حزنه وشعوره بالغربة بسبب طول فترة إقامته خارج مصر وشعوره بصعوبة الوضع مهما كانت إمكانيات الدولة التي يعيش فيها.

وقال بطرس غالي، في حوار عبر الفيديو كونفراس ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس،: "أنا بحسب الغربة بالدقيقة والغربة وحشة، ومهما كان البلد اللي عايش فيها حلوة لكن وحشنى التمشية في الشوارع المكسرة بجانب المعهد الفني، والجلوس على القهاوي في المعهد الفني".

وأكد وزير المالية الاسبق، أن طبيعة الشعب المصري مختلفة تماما عن الشعوب في كل دول العالم، معبرا عن حنينه قائلا: "الاكل والشرب وطبيعة الشعب المصري وحشاني، والناس فى مصر مختلفة عن الناس في كل حته تانية، وانا بعيد عن مصر من 3435 يوم و19 ساعة و 3 دقايق".


وتطرق وزير المالية الأسبق للحديث عن كورونا، وأشار إلى أن الجميع كان يعتقد أن الفيروس  يصيب المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ولكن الان نرى شباب وأطفال صغار يموتون بسبب وباء كورونا.

وأوضح أن فيروس كورونا ضرب النشاط البشري على مستوى العالم وليس الاقتصادي فقط، مؤكدا أن السياسة المالية المتبعة حاليا في العالم هي ضخ أموال باستمرار في البنوك.

وأشار إلى أن  الدول الكبرى تتعامل بأنانية وتنظر لنفسها فقط للخروج من أزمة كورونا كما أنه لا يوجد تعاون بين البنوك المركزية في العالم بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وأوضح أن التعاون الاقتصادي الذى كان موجودا فى العالم خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008 لم يعد موجودا الآن، مضيفا أن أغلب الدول في العالم على رأسهم أمريكا تتعامل الآن بمبدأ نفسى فقط، قائلا: "كورونا هتغير من شكل القرن الـ21 والجيل الحالي كل حياته العملية ستكون متأثرة بكورونا".

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