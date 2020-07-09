قدم نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. 20 تصريحا لـ يوسف بطرس غالى في أول ظهور بعد سفره إلى لندن.. فيديو

شهدت حلقة اليوم من برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير، العديد من التصريحات النارية والهامة على لسان الدكتور والخبير الإقتصادى بوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والمقيم حاليا فى لندن، حيث أجرى البرنامج معه لقاءً مطولا لمدة ساعتين للحديث عن الشأن الاقتصادى المصرى، وأيضا التوجهات العالمية فى الاقتصاد والتجارة العالمية، والحلول لمواجهة أزمة كورونا، ونستعرض أبرز 20 تصريحا ليوسف بطرس غالى.





1. أنا بحسب الغربة بالدقيقة لأن الغربة وحشة، ومهما كان البلد اللي عايش فيها حلوة لكن وحشنى التمشية في الشوارع المكسرة جنب المعهد الفني، والجلوس على القهاوي.





2 . طبيعة الشعب المصري مختلفة تماما عن الشعوب في كل دول العالم.. والأكل والشرب وطبيعة الشعب المصري وحشاني، والناس فى مصر مختلفة عن الناس في كل حتة تانية".





3. الجميع كان يعتقد أن الفيروس يصيب المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة فقط ولكن اتضح أن هناك شبابا وأطفال صغار يموتون بسبب وباء كورونا.





4. فيروس كورونا ضرب النشاط البشري على مستوى العالم وليس الاقتصادي فقط.





5. أقوم حاليا بصياغة السياسة الاقتصادية لاثنين من الدول واحدة في أفريقيا والأخرى في أمريكا الوسطى، ولا أستطيع الإفصاح عن اسميهما.





6. البطالة فى أمريكا التي تعد من أقوى الاقتصاديات وصلت لـ25% بما يعادل 32 مليون عاطل، ووصلت فى أوروبا 15% بعد أن كانت 5 و 6%، مؤكدا أن هناك تراجعا في الناتج المحلى، ومتوقع أن العالم سينكمش اقتصاديا بنسبة 4.8% في العالم.





7. حتى الآن تم صرف 11 تريليون دولار على مستوى العالم بسبب تداعيات كورونا.





8. العالم لا يتعاون فى أزمة كورونا لأن كل الاجهزة منهارة والترابط اختفى لأن كل العناصر التى تربط العالم ببعضها تعاني من آثار أزمة كورونا.





9. الدول الكبرى تتعامل بأنانية وتنظر لنفسها فقط للخروج من أزمة كورونا، و لا يوجد تعاون بين البنوك المركزية في العالم بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.





10. التعاون الاقتصادي الذى كان موجودا فى العالم خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008 لم يعد موجودا الآن.

11. كورونا هتغير من شكل القرن الـ21 والجيل الحالي كل حياته العملية ستكون متأثرة بكورونا".





12. الأجيال اللي عايشة حاليا خلال الـ40 سنة اللي جايه هتبقى عايش فى بيئة مختلفة جذريا عن البيئة الحالية، خاصة وأن تداعيات كورونا لا يعرف أحد موعد انتهائها.





13. أزمة كورونا لن تفرض قوى اقتصادية جديدة ولكن ستفرض نظاما اقتصاديا سياسيا جديدا.





14. الجميع هيطلع من مصيبة كورونا دي مديون، والبطالة ستستمر.





15. لا بد من التعلم أن نأقلم نشاطنا الاقتصادى على وجود الجائحة ونتعايش معها، لأنها طغت على كل شيء، فهذا العدو سيسكن معى لفترة طويلة.





16. عملات الدول النامية ستتحرك، فالدولار سيزيد فى كثير من الدول، لأن تدفقات النقد الأجنبى ستقل، والتصدير متوقف.





17 أنصح طلاب الثانوية العامة باختيار تخصصات الدراسة المرنة لأن سوق العمل سيختلف، حتى لو لم تحصل على شهادة جامعية.





18 مديرة صندوق النقد أثناء تنفيذ برنامج مصر مع صندوق النقد قالت لى "ذهلنا من شجاعة الرئيس المصرى"، لأن الإجراءات التى اتخذها قوية وشجاعة، ولم نتوقع حدوث نصفها.





19. إلغاء وزارة الاقتصاد عام 199 كان خطأ كبير وقتها، ولكن عودتها حاليا مطلوبة للإشراف على الأجهزة الاقتصادية "اللى مالهاش صاحب".





20. التصدير فى مصر وقطاع التجارة، غير مستقرين، ولا ينموان بمعدلات سوية، لأن سياستنا ليست مستقرة.