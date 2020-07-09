غالي: قيادة مصر مش بتخاف ومديرة البنك الدولى قالت لي السيسى شجاع

شارك أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، فى حلقة المصرى أفندى، والتى استضاف فيها الاعلامى محمد على خير بالقاهرة والناس، الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق، حيث أكد الوكيل، أن الحكومة المصرية، برئاسة مصطفى مدبولى، وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قاموا بأفضل دور قامت به الحكومة فى الفترة الماضية، وهو تأكيد استمرار الامداد منذ 3 أو 4 شهور، فى الوقت الذى نعانى منه من وباء عالمى، وأنه ليس هناك نقص فى المواد التموينية أو الخامات ومواد التعبئة الخاصة بالصناعة، وهذا نجاح كبير.









وتابع الوكيل، ما حدث فى 2016 كان اصلاحا اقتصاديا، وهذا يحسب للنظام والحكومة، وكذلك نحن بنينا بنية تحتية جيدة، ولدينا شبكة طرق وكهرباء وكل البنية التحتية التى تساعد على الاقتصاد، ولكن للأسف لدينا موروثات من الماضى نقدسها حتى الان، مثل سعر الصرف، وكإن انخفاض الجنيه، تعطينا انطباعا بأن اقتصادنا ضعيف، وكذلك الاجراءات والروتين والبيروقراطية.









من جانبه قال الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق، ردا على حديث الدكتور أحمد الوكيل، لا أستطيع التعليق أو الحكم على تطبيق السياسات الاقتصادية التى تحدث فى مصر اليوم، لأنها تخضع لمتغيرات معينة، فأنا كنت على اتصال بمديرة صندوق النقد أثناء تنفيذ برنامج مصر مع صندوق النقد، وقالت لى، ذهلنا من شجاعة الرئيس السيسي، لأن الاجراءات التى اتخذها، لا يمكننا أن نتوقع أن يُحدث نصفها، "وحتى لو كان عمل نصها كنا هندعمه.. القيادة بتاعتنا مش بتخاف .. وبتاخد اجراءات غير معهوده لكنها شجاعة."





وتابع، الاستهلاك ليس على الأفراد فقط، ولكن هناك أيضا المصانع، فأى استهلاك صناعى أو أسرى، لابد أن يتم ضخهم، وأسهل أسلوب لتوليد استهلاك إضافى هو الخروج للخارج.