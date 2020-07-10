AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أطعمة يمكن أن تساعد على ضبط السكر فى الدم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:29 ص
السكر
السكر
Advertisements
لمياء الياسين
خمسة أطعمه يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى  لتنظيم مستويات السكر في الدم إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع هيلث عليك إدخالها لنظامك الغذائى لإدارة مستويات السكر في الدم


دقيق الشوفان

 يمكن أن يقلل الشوفان  من استجابات الجلوكوز والأنسولين فى الجسم ويمكنه أيضًا تحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في الحفاظ على التحكم في نسبة السكر في الدم.

البطيخ

فاكهة مغذية للغاية يمكنها تنظيم مستويات السكر في الدم.

البيض
يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول. كما أنها ستفي بمتطلبات البروتين لديك. وحمايتك من الإفراط فى تناول الحلويات

البقوليات

 تحتوي هذه الألياف على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين. كل هذه العناصر الغذائية الأساسية ضرورية لمرضى السكري. لذا أضف الكثير من الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس إلى نظامك الغذائي.

الثوم

 يمكنك أكل هذا الخام أو إضافته إلى السلطات والأطباق الأخرى. يحتوي على مركبات يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم. هذا متاح بسهولة ومعظم المطابخ الهندية لديها الكثير.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 حيل تحميك من مرض السكرى والسكتات الدماغية

لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور

بعد سن الخمسين.. أطعمة لاتتخلي عنها في حياتك

لحرق الدهون .. 4 أطعمة عليك إدخالها لنظامك الغذائي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا.. انحسار وفيات كورونا في مصر..الغندور يعلن عن مفاجأة يقدمها مرتضى منصور لجمهور الزمالك خلال دقائق

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

أخبار الفن.. تطورات حالة أحمد عيد الصحية.. أحمد فلوكس يتعرض للسرقة

المسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. وسيكون هناك أفعال قوية ضد الأتراك.. فيديو

الزمالك يبدأ احتفالاته داخل مقر النادي في ميت عقبة.. فيديو

مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد