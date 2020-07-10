أطعمة يمكن أن تساعد على ضبط السكر فى الدم





دقيق الشوفان







يمكن أن يقلل الشوفان من استجابات الجلوكوز والأنسولين فى الجسم ويمكنه أيضًا تحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في الحفاظ على التحكم في نسبة السكر في الدم.





البطيخ







فاكهة مغذية للغاية يمكنها تنظيم مستويات السكر في الدم.



البيض





البقوليات







تحتوي هذه الألياف على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين. كل هذه العناصر الغذائية الأساسية ضرورية لمرضى السكري. لذا أضف الكثير من الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس إلى نظامك الغذائي.

الثوم





يمكنك أكل هذا الخام أو إضافته إلى السلطات والأطباق الأخرى. يحتوي على مركبات يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم. هذا متاح بسهولة ومعظم المطابخ الهندية لديها الكثير.

يمكن أن يبقيك ممتلئًا لفترة أطول. كما أنها ستفي بمتطلبات البروتين لديك. وحمايتك من الإفراط فى تناول الحلويات