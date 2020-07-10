أصيبت أثناء عملها.. وفاة ممرضة بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بكورونا

أعلنت مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وفاة ياسمين أشرف الممرضة بالمستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. إثر





ونعت إدارة المستشفى الراحلة سائلين الله ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.





وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى النيل أإن الفقيدة كانت تباشر عملها منذ بدء عمل المستشفي كعزل لحالات الاشتباه بفيروس كورونا وذلك منذ شهر تقريبا.





واشار العطار إلى أن الراحلة كانت تباشر عملها بصورة طبيعية وظهرت عليها بعض أعراض الفيروس مثل الكحة فقامت بعمل مسحة وآشعة مقطعية أثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد ثم تلقينا خبر وفاتها.





وكان مستشفى القناطر الخيرية قد أعلن استقبال 46 حالة كورونا منذ ظهور الجائحة وخرج منهم 27 حالة خروج تحسن ومتابعة بعد التعافى من الإصابة بالفيروس.