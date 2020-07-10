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رياضة

الليلة.. ريال مدريد يسعى للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني على حساب ألافيس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:15 ص
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ35، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للابتعاد بصدارة الليجا، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

في المقابل يطمح ديبورتيفو ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الميرنجي للهروب من دوامة الهبوط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ 17 بـ 35 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسبانين ريال سوسيداد مغ غرناطة في تمام السابعة والنصف مساء.
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