تكلفته 2850 جنيها.. ننشر تفاصيل الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ في البحيرة

خصصت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة مستشفتى دمنهور التعليمى وايتاى البارود المركزى لإجراء الكشف الطبى على مرشحى إنتخابات مجلس الشيوخ

صرح بذلك الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة و السكان بمحافظة البحيرة مشيرا إلى أن وزارة الصحة حددت تكلفة الكشف الطبي حيث تقدر بمبلغ 2850 جنيه موضحًا بإجراء التحاليل بتلك المستشفتى وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بدمنهور، وفى خلال ٣ايام سبتم إخطار المتقدمين بنتيجة الكشف الطبي التحاليل.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان على إختيار مستشفى إيتاى البارود المركزى لإجراء الكشف الطبي على مرشحى مجلس الشيوخ بدلا من مستشفى كفر الدوار نظرا لدخولها منظومة الحجر الصحى بقرار وزيرة الصحة منذ 15ابريل الماضى.

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واشار وكيل صحة البحيرة إلى أن مواعيد إجراء الكشف الطبي بالمستشفيات المشار إليها يبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، لافتا إلى إجراء كشف الصحة النفسية وتحليل المخدرات يتم في المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السابعة مساء.

فيما أكد مصدر مسؤول تقدم 8 مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ لدفع مصاريف الكشف الطبى بالمستشفى التعليمى على مدار يومى الأربعاء و الخميس وحصلوا على إيصال لإجراء التحليل فى المعمل الإقليمى المشترك وبعدها إجراء الكشف الطبى عليهم فى المستشفى التعليمى و الكمسيون الطبى

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد حددت عددا من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لبيان الحالة البدنية والذهنية للمرشحين وعما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة والمسكرة من عدمه.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت يوم السبت الماضي جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ التي تبدأ بانتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس 2020 وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس وتعلن النتيجة 19 أغسطس.