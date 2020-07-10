في ثوان.. اعرف كلمة سر شبكات الواي فاي المحفوظة على هاتفك الأندرويد

بعد ضبط إعدادات شبكة الواي Wi-Fi في المنزل، قد ينسى بعض مالكى هذه الشبكات كلمة المرور الخاصة بالشبكة، فعندما يرغب في إضافتها لجهاز جديد لا يتذكر كلمة السر التي أعدها إلا إذا كانت مكونة من أرقام مألوفة كرقم الهاتف.





وفي بعض الأحيان مع وجود العديد من الشبكات التي يتصل بها هاتف المستخدم سواء في العمل أو المنزل، يعتمد الأشخاص على أجهزتهم في حفظ كلمات المرور الخاصة بالواي فاي والتي من الصعب الوصول إليها بعد أن يقوم هاتف أندرويد بحفظ إعدادات تلك الشبكات تلقائيا ومن بينها كلمة السر.









وفيما يلي نستعرض كيفية الوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة على هواتف أندرويد ، وفقا لما ذكره موقع "pcmag".





- الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 10:





1. اذهب إلى الإعدادات Settings الخاصة بهاتفك أندرويد.





2. اضغط على خيار الشبكة والإنترنت Network & Internet.





3. انقر عل خيار واي فاي Wi-Fi.





4. قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى خيار الشبكات المحفوظة Saved Networks، والتي ستظهر لك قائمة بجميع الشبكات المتصلة بهاتفك وكلمة مرورها.





- الهواتف التي تعمل بإصدار أقدم من أندرويد:



