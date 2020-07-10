بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي

وانتعلت حذاء صيفي مكشوف باللون الأسود والأبيض على أحدث صيحات الموضة، وحملت حقيبة باللون البمبي الفاتح كبيرة الحجم.

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