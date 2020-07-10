AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:16 م
ريهام أيمن وزوجها
ريهام أيمن وزوجها شريف رمزي
Advertisements
حياة عبد العزيز
حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، صورة برفقة زوجها الفنان شريف رمزي من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي.

وتألقت ريهام أيمن بإطلالة صيفية لافتة، مرتدية توب باللون النبيتي الداكن بالكرانيش على منطقة الصدر، مع شورت جينز ونسقت معهما شيميز باللون الأبيض.

وتركت ريهام أيمن خصلات شعرها المبلل أعلى الكتف بطريقة عشوائية وبسيطة، مع ارتداء سلسلة صدف البحر في الرقبة.

وانتعلت حذاء صيفي مكشوف باللون الأسود والأبيض على أحدث صيحات الموضة، وحملت حقيبة باللون البمبي الفاتح كبيرة الحجم.

اقرأ ايضًا:

أما شريف رمزي فظهر بملابس صيفية، فارتدى التي شيرت باللون الأبيض الساده، مع شورت باللون الأبيض المشجر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس متشابهة .. شاهد| ريهام أيمن برفقة ابنتها في عيد ميلادها

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ريهام أيمن تشارك جمهورها بفيديو جديد

بالأسود المخطط.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث جلسة تصوير

زي القمر.. ريهام أيمن في إطلالة جديدة.. شاهد

القمر.. ريهام أيمن تبهر جمهورها في أحدث ظهور |شاهد

ترشيحاتنا

وحشتني.. إنجى شرف تحيى الذكرى الخامسة لوفاة سامى العدل

بصورة على البحر .. منى ممدوح تثير الجدل على إنستجرام

وزير إثيوبي يتهم قوى خارجية بالتورط في أحداث العنف الأخيرة

بعد شائعة طلاقهما.. ياسمين صبري برفقة أبوهشيمة في أحدث ظهور

بعد وفاته اليوم .. معلومات لا تعرفها عن محمود رضا

ورطة عسكرية بلا مكاسب..فورين بوليسي: تدخل أردوغان في ليبيا يستهدف مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي

لتقليد شخصية كرتونية.. طفلة 4 أعوام تقفز من الطابق الثاني لمبنى سكني.. تفاصيل

ولا عزاء للتباعد الاجتماعي.. شاهد| تجمعات كبيرة على شواطئ الإسكندرية في يوم الإجازة