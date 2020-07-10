بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، صورة برفقة زوجها الفنان شريف رمزي من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي.
وتألقت ريهام أيمن بإطلالة صيفية لافتة، مرتدية توب باللون النبيتي الداكن بالكرانيش على منطقة الصدر، مع شورت جينز ونسقت معهما شيميز باللون الأبيض.
وتركت ريهام أيمن خصلات شعرها المبلل أعلى الكتف بطريقة عشوائية وبسيطة، مع ارتداء سلسلة صدف البحر في الرقبة.
وانتعلت حذاء صيفي مكشوف باللون الأسود والأبيض على أحدث صيحات الموضة، وحملت حقيبة باللون البمبي الفاتح كبيرة الحجم.
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أما شريف رمزي فظهر بملابس صيفية، فارتدى التي شيرت باللون الأبيض الساده، مع شورت باللون الأبيض المشجر.