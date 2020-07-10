مرور القاهرة: بدء تنفيذ نفق المشاة الأوسط (2) لربط موقف العاشر بالمحطة التبادلية عدلى منصور

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع نفق المشاه الأوسط رقم (2) لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور.





ووفقا للبيان الصادر اليوم الجمعة فأنه يتم تنفيذ الأعمال بغلق مسطح كوبرى التعمير بالإتجاهين مع الإستبقاء على حركة المرور الطولية بكوبرى التعمير وذلك على النحو التالى :





•غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الإستبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام.





•غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.





على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا إعتبارًا من الساعة 1 صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020 ولمدة ثلاثة أشهر.



