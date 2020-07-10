AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مرور القاهرة: بدء تنفيذ نفق المشاة الأوسط (2) لربط موقف العاشر بالمحطة التبادلية عدلى منصور

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:28 م
نفق مشاة
نفق مشاة
Advertisements
كتب محمد صبرى
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع نفق المشاه الأوسط رقم (2) لربط موقف العاشر بمحطة مترو عدلى منصور.

ووفقا للبيان الصادر اليوم الجمعة فأنه يتم تنفيذ الأعمال بغلق مسطح كوبرى التعمير بالإتجاهين مع الإستبقاء على حركة المرور الطولية بكوبرى التعمير وذلك على النحو التالى :

•غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الإستبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام.

•غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا إعتبارًا من الساعة 1 صباح  يوم السبت الموافق 11/7/2020 ولمدة ثلاثة أشهر.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات وإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة، والتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رصف كوبري الحلمية من اتجاه ميدان المطرية

مرور القاهرة: تحويلات مرورية لتنفيذ كوبرى سيارات أعلى طريق جسر السويس

مرور القاهرة: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إصلاح نفق زهراء المعادي

ترشيحاتنا

نقابة القراء توضح حقيقة وفاة أحد أبناء الشعراوي

استفزاز علني.. اليونان تنتقد قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

سبحان من زرع الهيبة .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للأمير محمد بن سلمان من طفولته

بعد شائعة طلاقهما.. ياسمين صبري برفقة أبوهشيمة في أحدث ظهور

السرحان في الصلاة.. أمين الفتوى يحدد العلاج

قطر تعاني أزمة اقتصادية طاحنة.. وتميم يعرض قصره الطائر للبيع.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا عزاء للتباعد الاجتماعي.. شاهد| تجمعات كبيرة على شواطئ الإسكندرية في يوم الإجازة

تهدد حياتك .. 6 عادات تسبب انسداد الرئة

بصورة على البحر .. منى ممدوح تثير الجدل على إنستجرام