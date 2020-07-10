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رياضة

إنبي يكشف مصير أسامة جلال من الاحتراف في ماديرا البرتغالي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:40 م
أسامة جلال
أسامة جلال
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محمد سمير

نفى زكريا السيد رئيس نادي انبي ، وجود عرض رسمي من جانب ناسيونال ماديرا البرتغالي، من أجل التعاقد مع المدافع أسامة جلال هذا الصيف.

وأكد زكريا في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ان أسامة جلال منتظم في التدريبات، ولم يتلق أي عروض للرحيل.

 

وأضاف السيد أن الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن ، مشيرا إلى أن الأهلي طلب اللاعب في اول الموسم و لم يتقدم بطلب رسمي مرة اخرى .

وأوضح السيد أنه النادي الأهلي يملك وقتا كافيا لحسم ملف التعاقدات خاصة بعدما تعاقد مع طاهر محمد نجم المقاولون ولذلك من الممكن ان يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب خلال أيام .

 

وكان أسامة جلال مدافع انبي والمنتخب الأولمبي، قد دخل دائرة اهتمامات الجهاز الفني للأهلي، بعد فشل المفاوضات مع باهر المحمدي


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