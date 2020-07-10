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برلمان

رئيس البرلمان يعزي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى وفاة زوجته

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:44 م
الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
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ماجدة بدوي
تقدم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بخالص العزاء  للواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في وفاة المغفور لها باذن الله حرمه ، اليوم الجمعة، وذلك بمستشفي المعادي العسكري ودفنت في مقابر الاسرة.

جدير بالذكر، أن اللواء  كمال عامر، يتقلد حاليًا منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وهو قائد عسكري سابق شغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني ومدير المخابرات الحربية ومحافظ مطروح ومحافظ أسوان.

وفي السياق ذاته، تقدم النواب عبر جروبات "الواتس آب" بخالص العزاء والمواساه إلي اللواء كمال عامر،  في وفاه زوجته داعين الله أن يلهم الاسرة الصبر والسلوان.
رئيس البرلمان يعزي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى وفاة زوجته
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