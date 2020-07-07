رئيس الدفاع والأمن القومي بالنواب: العصار مقاتل بدرجة إنسان .. فيديو

نعى اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والذي توفى أمس بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن الراحل كان صديقا عزيزا له.





وأضاف كامل ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العصار محترم، ورجل مخلص ووطني، متابعا أن العصار كان يعمل ليلًا ونهارًا لتطوير التسليح في الجيش والانتاج الحربي.





وأكمل اللواء عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن العصار قدم ابتكارات جيدة لتدعيم كفاءة القوات المسلحة، مؤكدا أنه مواطن صالح وجندي وكان على خلق ومقاتل بدرجة إنسان.



