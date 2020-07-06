تامر أمين ناعيا العصار: خسارة كبيرة وخدم مصر بإخلاص في فترة صعبة

نعى الإعلامي تامر أمين، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراعه مع المرض.





وقال أمين ، في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر شاشة "النهار" مساء اليوم، الإثنين، "النهاردة فقدنا قامة كبيرة في مصر، وخسارة كبيرة لمصر والوطن العربي".





وتابع مقدم برنامج "آخر النهار"، "منذ ساعات قليلة انتقل لرحمة الله الفريق العصار، وكان غالي علينا وميغلاش على اللي خلقة"، متابعا "خالص العزاء لأسرته الصغيرة وللأسرة المصرية".





وأكد أن الفقيد قامة وقيمة سياسية وعسكرية، وخدم بلده عسكريا وسياسيا في فترة انتقالية صعبة جدا.



