لصحة أفضل.. 5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم.. وأطعمة يجب تناولها قبل التمارين الرياضية.. نوع شوربة ينسف الدهون

-5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم
- أطعمة يجب تناولها قبل التمارين الرياضية
- هذا النوع من الشوربة ينقص الوزن بسرعة
اتباع نظام ريجيم، يمكن أن يقوم به أي شخص، ولكن هناك تبعات صحية وخيمة يمكن ان تصيب الجسم إن لم يكن نظام ريجيم صحيا، يمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها بشكل يومي.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك الكثير من الأضرار التي يمكن ان تصيب الجسم إن لم يتم اتباع نظام غذائي صحي، ومن أبرزها الإصابة بالأنيميا، وشحوب الوجه، ونقص الكالسيوم ، وغيرها من الأضرار.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، انه لكي نتبع نظاما غذائيا صحيا وآمنا علينا بإتباع بعض النصائح البسيطة لكي لا يؤثر بشكل سلبي على الجسم، ومن أهمها:
1- الدهون المهدرجة :
الحد من تناول الدهون في الأكل كـ الزيوت المهدرجة، واستبدالها بالدهون المفيدة المتمثلة لـ المحافظة على الصحة، وخسارة الوزن بفاعلية كبيرة.
2- النشويات :
2- النشويات :
ويتم حساب النشويات التي تتناولها ضمن السعرات الحرارية اليومية، ويفضل تكون حبوب كاملة زي الفريك والبرغل والشوفان وخبز القمح الكامل.
3- البروتينات
يجب طهي البروتينات بالطريقة الصحية .
4- شرب المياه :
ويجب شرب المياه بكمية كافية؛ بحيث لا يقل عن 8 أكواب في اليوم، ويتم توزيعها على مدار اليوم، ولا يجب شرب الماء دفعة واحدة، وتقسيمها خلال ساعات اليوم المختلفة، وذلك حتى لا يتم التحميل بشكل كبير على الكلى.
5- النوم :
ظبط مواعيد نومك وعدد ساعات النوم، لذا يجب النوم خلال ساعات الليل على ان تتراوح بين 6 ل 8 ساعات، وذلك حتى يساعد على إفراز هرمونات الجوع و الشبع بشكل طبيعي، ويساعد على زيادة الحرق و يجنبك المشاكل الهضمية، ومشاكل عدم التركيز وتقلب المزاج والاكتئاب.
يلعب تناول الطعام قبل التمرين دور مهم جدا في تقدم المستوى لأن التغذيه عامل مؤثر على النتيجة، فتناول الطعام قبل التمرين يجب أن يكون متوازنا من البروتين والكربوهيدرات لامداد الجسم بالطاقه .
- الكربوهيدرات:
الكربوهيدرات مصدر البنزين في جسمك لتعويض لجليوكجين في الجسم ومن أمثلتها تناول الشوفان و البطاطا الحلوه.. الكربوهيدرات تحتاج ساعتين للهضم ثم ممارسة التمارين الرياضية.
الكربوهيدرات مصدر البنزين في جسمك لتعويض لجليوكجين في الجسم ومن أمثلتها تناول الشوفان و البطاطا الحلوه.. الكربوهيدرات تحتاج ساعتين للهضم ثم ممارسة التمارين الرياضية.
- الشوفان :
الشوفان مليء بالألياف مما يساعد في اطلاق الكربوهيدرات ببطء في مجري الدم ويطعل مستوي الطاقه ثابت وقت التمرين، بالاضافة أن الشوفان يحتوي علي فيتامين B الذي يساعد على تحويل الكربوهيدرات لطاقه .
- الموز :
الموز غني بكربوهيدرات سهله الهضم و البوتاسيوم الذي يساعد على عمل الأعصاب ووظيفه العضلات وينصح بتناوله قبل التمرين بنصف ساعة.
- فاكهه سموزي :
الفاكهه السموزي غنيه بالكربوهيدرات والبروتين سهلة الهضم بالاضافة أن الاهتمام بتناول الفاكهة يساعد على إمداد الجسم بالطاقة والفيتامينات اللازمة.
وذكر موقع " stylecraze " أن هناك الكثير من الطرق الطبيعية التى تساعد فى إنقاص الوزن بشكل سريع مثل ممارسة أنواع معينة من الرياضة أو تناول اطعمة ومشروبات تساعد على زيادة معدلات الحرق.
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ومن بين الأطعمة القادرة على إنقاص الوزن بشكل فعال هى الكرنب خاصة عندما يتم اعداده بطريقة صحية خالية من الإضافات الغنية بالكوليسترول.
يساعد الكرنب فى إنقاص الوزن بشكل صحى فهو غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والمغذيات الأخرى ، بما في ذلك الماء والألياف.
وتدرج شوربة الكرنب فى الانظمة الغذائية لإنقاص الوزن بشكل سريع لأن سعراته الحرارية منخفضة جدا فكوب واحد منها يحتوي على 33 سعرة حرارية فقط .
ومن المهم التنوع فى الاطعمة التى يتناولها من يرغبون فى إنقاص الوزن حتى لا يتعرضون للإصابة ببعض المضاعفات والمشاكل الصحية.