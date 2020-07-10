لصحة أفضل.. 5 نصائح عليكم باتباعها أثناء الريجيم.. وأطعمة يجب تناولها قبل التمارين الرياضية.. نوع شوربة ينسف الدهون

وذكر موقع " stylecraze " أن هناك الكثير من الطرق الطبيعية التى تساعد فى إنقاص الوزن بشكل سريع مثل ممارسة أنواع معينة من الرياضة أو تناول اطعمة ومشروبات تساعد على زيادة معدلات الحرق.

ومن بين الأطعمة القادرة على إنقاص الوزن بشكل فعال هى الكرنب خاصة عندما يتم اعداده بطريقة صحية خالية من الإضافات الغنية بالكوليسترول.









يساعد الكرنب فى إنقاص الوزن بشكل صحى فهو غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والمغذيات الأخرى ، بما في ذلك الماء والألياف.

وتدرج شوربة الكرنب فى الانظمة الغذائية لإنقاص الوزن بشكل سريع لأن سعراته الحرارية منخفضة جدا فكوب واحد منها يحتوي على 33 سعرة حرارية فقط .







