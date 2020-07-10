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مكالمة مسربة تكشف طريقة دفع رواتب مرتزقة أردوغان السوريين بليبيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض الإعلامي محمد موسى، مكالمة مسربة لاثنين من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن المكالمة عبارة عن سمسار مرتزقة يتفق مع مرتزق سوري على الانضمام لكتائب أردوغان الإرهابية بليبيا والآخر يتساءل هاخد كام في الشهر وهيوصلوا ليا إزاي".

وأضاف: "المرتب الشهري 1700 دولار بخلاف مصاريف القتلة المرتزقة بالكامل على حساب كتائب أردوغان اللي هي أصلًا مدفوعة من أموال الشعب الليبي التي نهبها إخوان أردوغان من جانب ومن جانب آخر من أموال الشعب القطري الذي يحكمه أمير الإرهاب تميم الدم اللي تعتبر فلوس الشعب القطري علي أردوغان وأتباعه من التنظيمات الإرهابية".

وطالب موسى الشعب الليبي بـ ضرورة الاتحاد وتنحية الخلافات الشخصية من أجل طرد المستعمر التركي، قائلا: "يارب ناخد بالنا بقى وكفاية كدة لازم الشعب الليبي كله يتحد خلف جيشه الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الوقت مش في صالحكم".


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