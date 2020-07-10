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رياضة

للانضمام للزمالك.. بن شرقي وأوناجم يعودان منتصف الشهر.. تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد سعيد أمزازي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، على فتح الخطوط الجوية بين المغرب وباقي الدول.

وأشار أمزازي في بيان نشره على صفحته على موقع فيس بوك، إلى أنه سيتم فتح الخطوط الجوية بين المغرب وبقية الدول بدءًا من الخامس عشر من شهر يوليو الجاري وذلك بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والعالقين بالمغرب، أو المواطنين المغاربة العالقين بالخارج والراغبين للعودة للمغرب.

ومن المقرر أن يعود أوناجم وبن شرقي للقاهرة على متن أول طائرة مغادرة من المغرب، وذلك من أجل الانضمام لمعسكر نادي الزمالك ببرج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري.

وسيخضع أوناجم وبن شرقي لاختبار الكشف عن فيروس كورونا بعد وصولهما للقاهرة وقبل انضمامها لمعسكر نادي الزمالك.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات بطولة الدوري العام في السادس من شهر أغسطس المقبل، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.
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