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برلمان

تنسيقية الأحزاب تعلن الدفع بـ 5 مرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:47 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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عبد الرحمن سرحان
أكدت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي ، باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية سوف تدفع بمرشحين لها في انتخابات مجلس الشيوخ.


وقالت شيماء عبد الإله، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن التنسيقية سوف تدفع بخمسة مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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