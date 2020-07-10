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رياضة

رقم صادم.. 97 حالة إصابة بفيروس كورونا في الدوري السعودي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:54 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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إسماعيل محمود
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعبو ومدربو أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، قبل استئناف المسابقة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر استئناف بطولة الدوري المحلي يوم 4 أغسطس، بعد توقفه في شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد السعودي عن وجود 97 حالة مصابة بفيروس كورونا في دوري الأمير محمد بن سلمان، من الفترة 21 يونيو وحتى 8 من يوليو، بمجموع 50 لاعبًا و 47 إداريًا، من إجمالي 1351 فحصًا تم إجراؤه في 16 ناديا.

كما أعلن الاتحاد السعودي عن وجود 25 حالة مصابة بفيروس كورونا من اللاعبين في دوري الدرجة الأولى.
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